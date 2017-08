Vermaelen een optie voor Weiler? "Interessant"

De actua van de dag is immers de zoektocht naar een bijkomende verdediger. In die optiek viel de naam van Thomas Vermaelen. "Kijk, we hebben met Kara en Spajic twee verdedigers. Daarna is er nog Hannes Delcroix die wel heel jong is. En we hebben ook nog Deschacht, die - euh - niet meer in het begin van zijn carrière staat", aldus Weiler.

En dus Vermaelen? Het profiel dat Weiler zoekt? "Als we een verdediger aantrekken, moet het geen jongen zijn waar nog werk aan is, maar een onmiddellijke versterking. Wat ik wil is iemand die direct inzetbaar is en die de nodige ervaring heeft", zei Weiler.

"Vermaelen is inderdaad zo iemand. Hij is interessant. Hij zou natuurlijk een versterking zijn en iemand die ons onmiddellijk kan helpen. Maar hoe het daarmee zit, weet ik niet. Ik ben trainer en dat is mijn werk niet..."