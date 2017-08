'STVV is bijna rond met beloftevolle Belgische coach': "Maar ik ben niet de enige kandidaat"

Volgens Het Laatste Nieuws zijn De Kanaries bijna rond met Jonas De Roeck, de amper 35-jarige trainer van Berchem. De Roeck vertoefde gisteren (woensdag, nvdr.) op Stayen, waar hij langdurige en erg constructieve gesprekken voerde met algemeen directeur Philippe Bormans.

Vervolgens meldde De Roeck woensdagavond aan het bestuur van Berchem dat hij zijn zinnen op een overgang naar STVV heeft gezet. Zelf blijft de gewezen speler van onder meer Antwerp, Gent en Lierse rustig. “Er is inderdaad interesse van STVV, maar ik ben niet de enige kandidaat.”

Snel duidelijkheid

“Ik hoop dat alles de volgende dagen snel duidelijk zal worden. Ik zie wel wat er op me afkomt, maar in het voetbal kan het soms snel gaan. In mijn korte trainerscarrière lijkt alles vlotter te verlopen dan verwacht", aldus De Roeck nog.