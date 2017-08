Dendoncker naar de Premier League? Everton houdt alvast een plaatsje vrij

De Engelsman werd op 36-jarige leeftijd voorgesteld als de nieuwe aanwinst van West Brom. Hij zette zijn handtekening onder een contract van één jaar.

Nieuwe middenvelder voor Everton

De club en trainer Ronald Koeman steken de interesse in Leander Dendoncker niet onder stoelen of banken. Ze willen er duidelijk voor gaan, maar er is veel concurrentie en voorlopig speelt hij natuurlijk nog steeds bij Anderlecht.

Tegelijkertijd maakten verschillende Engelse media bekend dat Everton een akkoord heeft met Gylfi Sigurdsson (Swansea) voor maar liefst 50 miljoen euro. De Ijslander is wel meer een aanvallende middenvelder, maar zo'n bedrag kan een transfer van Dendoncker weleens voorkomen. Er is echter nog geen officiële bevestiging.