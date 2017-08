Dendoncker en Tielemans herenigd in Monaco? 'Onderhandelingen zijn aan de gang'

door Yannick Lambrecht

door

'AS Monaco opent onderhandelingen voor transfer van Leander Dendoncker'

Er is deze zomer al heel wat inkt gevloeid over Leander Dendoncker. De middenvelder staat nog steeds open voor een vertrek en Anderlecht is - mits het juiste bedrag - bereid om mee te werken.