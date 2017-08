Essevee reageert na zure nederlaag: "We voelen ons beetje bestolen", maar steken ook hand in eigen boezem

Davy De fauw was bijzonder ontgoocheld en boos na de wedstrijd: "Ik spreek er niet graag over, maar ik denk dat we uiteindelijk ook weer bij de arbitrage uitkomen. Wij toonden nog respect voor hen, maar plots kreeg ik wel een klap in het gezicht van Baby. Dat is dan niet bestraft."

"We mogen ons bestolen voelen", pikte ook Michaël Heylen in. "Het is zuur om op zo'n manier te verliezen, want we hadden de wedstrijd in handen." Maar er was ook realisme: "Zelfs als we een vrije trap tegenkrijgen die er geen was, dan nog moeten we scherper verdedigen."