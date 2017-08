Antwerp doet kleedkamer ontploffen van euforie, maar: "Begonnen te zwak" en "Brachten onszelf in de problemen"

Het minste wat je kan zeggen van Antwerp is dat de spelvreugde er vanaf spuit. Dat heb je wel vaker bij promovendi, maar bij stamnummer 1 is het erg opvallend.

"Natuurlijk was de sfeer in de kleedkamer fantastisch na de wedstrijd. Altijd leuk om de competitie met zo'n cijfers te starten. We hebben er hard voor gewerkt en dan is er opluchting in de kleedkamer, dat is duidelijk", aldus goalgetter Limbombé. "We begonnen wat te zwak aan de wedstrijd en de coach vertelde ons in de tweede helft wat meer druk te zetten en wat nauwkeuriger te zijn in onze passing."

Ook Ivo Rodrigues was erg blij met de nieuwe driepunter: "Geweldig zo'n wedstrijden om te spelen. Ik kreeg veel complimenten, maar er zaten toch wat fouten in ons spel. Maar we zijn als ploeg blijven knokken en zo hebben we de zege kunnen pakken."

Opmerkelijk dus: de spelers van Antwerp vonden tussen de euforie ook de nodige werkpunten. "Drie doelpunten slikken is als doelman helemaal niet leuk. We kwamen op het einde zwaar onder druk te staan, maar dat was eigenlijk onnodig. We brachten onszelf in de problemen", vond doelman Bolat.