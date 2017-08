Opvallend: Zomeraankoop van Lokeren keert al terug naar zijn thuisland

De Nederlandse rechterflankaanvaller legt woensdag zijn medische testen af in Twente en zal dan voor één seizoen gehuurd worden, zonder aankoopoptie. Dat weten verschillende Nederlandse media. Woensdagavond volgt hoogstwaarschijnlijk de bevestiging van de clubs.

Maar waarom?

Slagveer leek op het eerste gezicht een goeie aankoop voor Lokeren: pijlsnel, aanvallend ingesteld, ... Maar het was wel Runar Kristinsson die hem eerder deze zomer haalde. Vermoedelijk heeft nieuwe trainer Peter Maes andere plannen.

Hij verzamelde tot dusver nog maar 54 speelminuten als invaller en ontbrak afgelopen weekend zelfs in de selectie. Een uitleenbeurt is dus ergens wel te begrijpen, maar of hij bij Twente wel zal krijgen wat hij in Lokeren niet had...