Dan toch oplossing bij Oostende: Hasi haalt er alweer eentje

Proto had er zelf niet al te veel angst voor. De doelman ging er steeds vanuit dat de transfer naar de Griekse topclub wel in orde zou komen. Nu is het enkel nog zien dat de papieren op tijd in orde komen.

Oostende anticipeerde deze namiddag reeds op een vertrek van Proto door Mike Vanhamel bij Lierse weg te plukken. De 27-jarige doelman moet er de concurrentie aangaan met William Dutoit. Yves Vanderhaeghe heeft echter nog enkele andere problemen op te lossen. Tot nader orde zit Nicolas Lombaerts nog steeds bij de club.

Om middernacht sluit de markt de deuren, maar tussendoor verwachten we nog een pak transfers in binnen- en buitenland. In dit overzicht houden we u dan ook constant op de hoogte!