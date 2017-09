Meunier voelt het vertrouwen: "Had dit jaar geleden niet verwacht"

Drie goals en drie assists tegen Gibraltar, later ook nog een belangrijke assist tegen Griekenland. Thomas Meunier is een van dé belangrijskte spelers van de Rode Duivels de voorbije maanden. En hij blijft toch een jonge kerel.

"Door blessures miste ik de voorbije twee interlandperiodes, dus was ik blij er terug bij te zijn. In de selectie ben ik stilaan een vaste waarde, dat had ik een jaar geleden echt niet gedacht. Toen werd ik er een beetje in gedropt op het EK, nu is de situatie inderdaad anders."

Opduiken in de vijandige box geeft een kick

Het vertrouwen doet Meunier duidelijk deugd: "Het is snel gegaan. Martinez is doorgegaan met mij na het EK, het systeem met drie achteraan ligt me ook wel, ook al speelde ik altijd met vier achteraan – ook bij Club Brugge.”

“Met drie achteraan kan ik iets meer mijn temperament volgen. Als verdediger de vijandige box inkomen, assists geven of goals scoren, dat geeft wel nog altijd een kick", aldus nog de rechtsachter van PSG en de Rode Duivels.