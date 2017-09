Terugkeer van Georges Leekens naar Belgische competitie? 'Staat hoog op het lijstje'

door Redactie



KV Oostende zou als opvolger van Yves Vanderhaeghe wel eens aan Georges Leekens kunnen denken

Het stond in de sterren geschreven, maar het is er nog vlugger van gekomen dan eerst gedacht: het ontslag van Yves Vanderhaeghe na de 1 op 21 in de Jupiler Pro League. Custovic neemt voorlopig de honneurs waar, ondertussen circuleren krasse namen.