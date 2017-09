Weer slecht nieuws voor Stuivenberg: nieuwe blessure en nog eens zes weken out

door Johan Walckiers

Leandro Trossard zal langer out zijn dan verwacht bij Genk

Racing Genk heeft nog wat problemen in zijn ziekenboeg zitten. Het grootste is Leandro Trossard. De winger die sterk aan het seizoen begonnen was, sukkelt van de ene blessure in de andere.