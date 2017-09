Mulder maakt bedenking over Anderlecht, maar is ook onder de indruk: "Enkel Johan Boskamp kijkt meer wedstrijden"

"Alleen Boskamp ziet meer voetbalwedstrijden dan Frutos. Maar Jan is een liefhebber-analist die het voor zijn plezier doet, Nicolás is een professional en neemt zijn werk te serieus", aldus Jan Mulder in Het Laatste Nieuws.

Zat hij niet op de bank naast Weiler?

"Als je een hele nacht aan Westerlo besteedt, geef je toe dat het met Anderlecht beroerd gesteld is. Frutos heeft gelijk: de hele boel moet rigoureus op de schop", is de Nederlandse ex-speler van paars-wit wel erg scherp.

En dus heeft Mulder ook een bedenking: "Zat Nicolás Frutos al die tijd dat het misging niet naast René Weiler op de bank? Behoorde hij niet tot de staf en was hij niet aanwezig op elke training waar de rare wedstrijden en opstellingen werden voorbereid? Was hij niet medeverantwoordelijk voor het lelijke spel in het vorige en de slechte resultaten van dit seizoen?"