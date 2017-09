Balette waarschuwt na vertrek Vanhaezebrouck: "Ze gaan héél goed moeten zoeken naar waardige vervanger"

AA Gent moet nu op zoek naar een vervanger voor Hein Vanhaezebrouck, dat wordt geen sinecure. "Diegene die Hein Vanhaezebrouck moet vervangen, zal het niet makkelijk hebben, dat heb ik altijd gezegd", aldus hoofdcoach ad interim Peter Balette.

"Daarmee wil ik zeker geen excuses zoeken voor de wedstrijd tegen Club Brugge", haastte hij zich. "Ik heb geen schrik om hier te zitten als tijdelijke hoofdcoach, maar men zal heel hard mogen zoeken om een waardige vervanger te vinden."

Voorlopig staat niemand op de shortlist -Peter Balette

Balette zal in die zoektocht ook gehoord worden. "Ik zal niet mogen beslissen of de beslissing in de ene of andere richting duwen, maar men zal er wel met mij over praten."

"Momenteel zegt men me dat er nog geen naam op de shortlist staat." Dat wil echter niet zeggen dat het lang gaat duren. "Ik maakte hetzelfde bij Standard mee, er was niemand en plots stond er de week erop toch een nieuwe coach voor de groep. Ik ben alleszins ook in blijde verwachting."