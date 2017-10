Oude bekende Bryan Ruiz wil fit aan start WK komen: 'Belgische teams mogen zich klaarhouden'

Afgelopen weekend was Bryan Ruiz nog aanvoerder van Costa Rica tegen Honduras en met een beslissende voorzet zette hij zijn land op weg naar de Mundial in Rusland. Maar de ervaren Ruiz wil er op het WK ook staan en wil daardoor meer spelen.

Standard, Genk?

Bij Sporting Lissabon gebeurde dat de afgelopen weken en maanden niet, de Midden-Amerikaan zit er meer op de bank en de tribune dan hem lief is. En dus wenkt een transfer voor de speler die in de zomer van 2018 transfervrij is.

Standard én Racing Genk toonden afgelopen zomermercato interesse voor de flankspeler die ooit nog het mooie weer maakte bij AA Gent. O Jogo herhaalt nu dat er in januari een nieuwe kans komt voor de Belgische teams.