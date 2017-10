Komt het Eurostadion er dan toch nog? "Meer naar de wensen van Anderlecht"

door Aernout Van Lindt

door



Foto: © Photonews

Hoe zit dat met dat Eurostadion? Het is een vraag die we ons wekelijks zowat stellen. En de laatste weken is er toch eerder goed dan slecht nieuws vanop het front te melden. Ook Guy Vanhengel ziet het nog steeds zitten.