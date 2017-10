Club Brugge grijpt in en fluit 200 Antwerp-fans terug: "Dit is een risicomatch"

Club Brugge biedt in het bezoekersvak ruim 800 plaatsen aan. Al die tickets werden reeds verdeeld onder de Antwerp-supporters, die met een verplichte combi-regeling naar Jan Breydel moeten afzakken.

Enkele honderden fans kochten online echter ook tickets in de neutrale en thuisvakken. Dat gebeurde eerder dit seizoen ook al toen de Great Old de verplaatsing maakte naar Waasland-Beveren. De Freethiel was toen voor het eerst uitverkocht.

Gestorte gelden worden terugbetaald

Club Brugge fluit de Antwerp-supporters echter terug en zal de gestorte gelden terugbetalen. "Dit is een risicomatch, dus mogen wij van de politie niet meer dan 850 toeschouwers in het bezoekersvak toelaten", laat perschef Kirsten Willem in Het Laatste Nieuws weten.

"Onze veiligheidsdienst heeft zoals altijd overleg gehad met Antwerp, met de brandweer en met de politiediensten van Antwerpen en Brugge. Daar is bevestigd dat bezoekende supporters niet tussen thuissupporters mogen plaatsnemen. De ticketverkoop is nagekeken en wij hebben zo'n 200 Antwerp-aanhangers laten weten dat hun tickets worden geannuleerd. Het geld van de tickets is onmiddellijk teruggestort. Het heeft ook geen zin om zonder ticket naar Brugge te komen."