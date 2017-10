Details over de vetpercentages bij Anderlecht lekken uit: minstens één speler zit zelfs de helft boven het vereiste cijfer

Al snel na zijn aanstelling kreeg Vanhaezebrouck de fysieke tests van zijn nieuwe spelersgroep onder ogen. Die toonden aan dat de vetpercentages, en zeker die van het buikvet, te hoog lagen.

Het Nieuwsblad preciseert dat atleten tussen de 8 en 13 procent moeten zitten. Een cijfer waar bijvoorbeeld Sven Kums aan beantwoordt. Er was echter ook een speler met 19 procent en minstens eentje die boven de 20 procent uitkwam.

Fysieke sterkhouders scoorden minder

De spelers van Anderlecht lieten vorig seizoen in de play-offs zien dat ze over een geweldige conditie beschikken. Maar na een welverdiende vakantie kwamen veel jongens niet meer op datzelfde fysieke niveau. Zelfs Dendoncker en Chipciu scoorden minder. (Lees er HIER meer over)