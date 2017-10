Extra wapenfeit voor Ferrera, aanvaller keert na zeven maanden afwezigheid terug in de selectie

Dimitris Kolovos was vorig seizoen een van de uitblinkers bij KV Mechelen. De Griekse aanvaller liep echter in maart een zware blessure aan zijn kruisbanden op, waarna hem een revalidatieperiode van zeven maanden wachtte. Daar is nu een einde aan gekomen, want tegen Anderlecht behoort hij weer tot de selectie.

Malinwa beschikt nu ineens over heel wat aanvallers. De Serviër Stefan Drazic begon als eerste spits aan het seizoen, maar krijgt er nu dus een extra concurrent bij. Pedersen, Bandé en Ganvoula zijn de andere aanvallers waarover coach Yannick Ferrera beschikt.