Eén speler krijgt bovengemiddelde lof van Vanhaezebrouck: "Hij kan alles, echt alles"

Vanhaezebrouck vertelde natuurlijk ook de obligatoire dingen. Zoals: "Spelers van Anderlecht zijn kwalitatief zo sterk. Voor sommigen zal het fysiek wel wat meer tijd vragen. We kunnen niet alles in één keer veranderen. Maar ze zijn klaar om te werken."

Maar één speler kreeg wel uitzonderlijke lof. Op de vraag of hij Dendoncker nu als een middenvelder ziet of iemand die ook in de verdediging kan uitgespeeld worden, haalde Hein de trompet boven. "Dendoncker kan alles, echt alles. Hij kan overal spelen."

Aanvallende middenvelder

"Hij kan zelfs als aanvallende middenvelder spelen. Hij zou een pak goals scoren hoor op die positie. Hij is intelligent en past zich ook goed aan", aldus Vanhaezebrouck, die daarmee wel de vraag ontweek of hij met Dendoncker in de verdediging zal beginnen.