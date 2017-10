Met zoveel verwachtingen in België aangekomen, maar... "Had ik dit geweten, had ik waarschijnlijk gezegd: 'Kust ze allemaal'"

Lombaerts werd zelfs kop van jut bij de eigen fans. Als hij dit geweten had... "Eerlijk, dan had ik misschien eerst nog elders getekend. Ik beklaag me mijn keuze niet, hé. Ik speel graag voor Oostende en ik ga er ook alles aan doen om de ploeg naar een hoger niveau te brengen, maar had ik geweten dat ik zo veel 'kak' over me zou krijgen, dan had ik wellicht gezegd: 'Kust ze allemaal. Ik ga in een ander land voetballen.'"

Plots werd er met de bazooka op me geschoten

Van een wereldstad naar een stad waar iedereen quasi iedereen kent. "Kijk, in Rusland was ik op mijn gemak, was ik één van de spelers. Hier werd ik meteen gebombardeerd tot de transfer van het jaar. Terwijl ik dat helemaal niet wilde!"

"Ik ben maar een eenvoudige voetballer - verwacht van mij geen tien passeerbewegingen en tien goals per seizoen. Dat ik beter kan, weet ik ook, maar dat mijn terugkeer zo'n impact zou hebben... Plots maakte iedereen mijn rekening en werd er met een bazooka op me geschoten. Dáár erger ik me het meeste van allemaal aan, dat vreemden zich moeien."