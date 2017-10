Vanderhaeghe wil meteen knallen: "Iedereen moet terug schrik krijgen van AA Gent"

"We weten dat we met Waasland-Beveren een moeilijke tegenstander hebben", weet Vanderhaeghe. "Ze gaan vrank en vrij spelen en hun kans gaan. Ze staan goed geklasseerd met twaalf punten en hebben het vertrouwen om nog wat resultaten bij elkaar te spelen. We zijn gewaarschuwd."

Maar Vanderhaeghe heeft vooral vertrouwen en weet dat het van moeten is. "Het is een heel belangrijke wedstrijd voor ons. Iedereen moet terug schrik krijgen van AA Gent. Die thuisreputatie moeten we proberen herstellen door onze eerste zege in eigen huis te pakken."