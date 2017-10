Aanvoerder Waasland-Beveren slaat mea culpa: "Dit verlies is echt míjn fout"

Hij kreeg twee vrije kopkansen, maar miste beide. "Ik neem dit verlies echt op mij", aldus Seck achteraf. "Het zijn kansen die ik normaal gezien altijd afwerk."

"Ik ben akkoord dat die tweede kans iets moeilijker was dan die eerste, maar die maak ik normaal gezien ook gewoon. Laten we zeggen dat ik mijn dag niet had."