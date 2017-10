Matchwinnaar Orlando Sa haalt uit naar systeem met videoref: "Amateuristisch"

"Ik ben blij dat ik opnieuw in de basiself sta", vertelde de Standard-aanvaller. "Ik had enkele moeilijke weken achter de rug door mijn schorsing en blessure. Maar vandaag waren die twee goals goed voor mijn vertrouwen en belangrijk om de ploeg en de club te helpen."

"Ik ben nog niet in topvorm. Na 70 minuten ging het moeilijk voor mij, maar dat is normaal na vier of vijf weken. Nu moet ik blijven werken om mijn beste vorm te bereiken", aldus de Portugees.

"Ze moeten dit eerst uitproberen in de tweede of derde divisie"

Sa was net als zijn coach en de andere Standard-spelers niet te spreken over de rode kaart van Pocognoli. Eerst floot Luc Wouters een penalty, maar hij kwam terug op zijn beslissing en gaf de Standard-kapitein een tweede gele kaart wegens een schwalbe. "Mijn mening? Ze moeten dit eerst uitproberen in de tweede of derde divisie, want dit systeem is nog niet helemaal klaar."

"Met alle respect voor alle referees en de voetbalbond, maar dit is amateuristisch. Het duurt heel lang en soms is de beslissing niet dezelfde voor beide kanten. Als de videoref niet tussenkomt, scoor ik misschien mijn derde treffer en dan is de match beslist. Maar dat is natuurlijk mijn mening", besluit Sa.