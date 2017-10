Brugge, Brugge, Obbi komt er aan (en Hein, de Albert Yves, Patser Pozo en uiteraard de videoref komen aan bod)

Humor in de Ghelamco

AA Gent heeft zijn start onder Yves Vanderhaeghe niet gemist. De sfeer in de Ghelamco Arena was werkelijk opperbest, de punten volgden dankzij Kalu.

Maar vooral de humor waarmee de Buffalo's ook de voorbije criris weer lijken te hebben verwerkt? Goddelijk. Genieten dus van de Albert Yves in plaats van Hein.

Hein op de rails

Over Hein gesproken - over Albert moeten we het bij de floppers van de week nog hebben - trouwens: het was al 10 jaar geleden dat Anderlecht nog eens vier keer scoorde in een wedstrijdhelft.

Met dank dus aan de nieuwe oefenmeester, die meteen erg veel vroeg van zijn manschappen. Vanden Stock bleef met de voetjes op de grond: "Zo spelen tegen PSG? Oh oh oh, problemen."

Obbi Wan Kenobi

Ook van een andere planeet? Obbi Oulare. Hij leek wel dé exponent van het heerlijke voetbal dat Antwerp op de mat bracht tegen Zulte Waregem.

Een doelpunt, een afgedwongen doelpunt, knap. The Great Old liet zien dat het meer is dan gewoon een stampploeg en mag stilaan zijn stekje in play-off 1 echt wel met recht en reden opeisen.

FLOP

Patser Pozo

Over Albert gesproken - we hadden het beloofd - trouwens: het gaat echt niet goed met Racing Genk. Ook tegen Moeskroen liep het niet voor de Limburgers, die zo in de lagere middenmoot blijven kamperen.

Alejandro Pozuelo van zijn kant was dan weer bijzonder boos - we overdrijven écht niet - na zijn wissel. Een teken dat er toch echt wel een en ander aan de hand is binnen de kleedkamers van de Luminus Arena. Het lijkt Spitsbroers wel ...

Degradatiekandidaat?

We zagen enkele van de staartploegen dit weekend echt wel leuke dingen doen. Oostende speelde goed mee met Club Brugge in een heerlijke pot voetbal, Eupen deed het prima, Gent won opnieuw, Mechelen dartelde in de tweede helft, ...

Steeds meer valt het spel van KV Kortrijk zo op in negatieve zin. Moeten zij stilaan ook gaan opletten om niet in de problemen te komen? Na de degelijke start blijven de punten vooralsnog echt wel uit.

Videoref

In Standard - Kortrijk viel verder ook de videoref op. Die besloot om nog eens een keertje tussen te komen waar dat niet hoefde. Een tweede geel was zo het deel van Pocognoli ... Het is duidelijk: in het buitenland komen er steeds meer positieve signalen van de videoref, maar ...

In België wordt het geklungel enkel maar erger. Dat de Reviewcommissie niet kan ingrijpen voor de dubbele slag van Seck aan Dejaegere (omdat de videoref aanwezig was) is het zoveelste voorbeeld van hoe scheef het in ons land kan lopen.