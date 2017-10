Club Brugge kondigt groot nieuws aan over de clash tegen Antwerp en heeft een boodschap voor zijn fans

De afgelopen dagen was er behoorlijk wat te doen rond de tickets die enkele Antwerp-fans aankochten in neutrale en thuisvakken van blauw-zwart. Club greep al in door die toegangskaarten terug te betalen, maar toch is de politie extra waakzaam. (Dat leest u HIER)

Dinsdagmiddag gingen overigens de laatste tickets de deur uit. De topper vindt dus plaats in een uitverkocht Jan Breydelstadion.

De Belgische vicekampioen gaf via de officiële website nog belangrijk info mee voor de thuissupporters: de poort tussen de Noord- en de Oost-tribune zal gesloten zijn vanaf 12u30, 2 uur voor de wedstrijd. Fans zullen na het binnenkomen van het stadion zich dus niet tussen de 2 tribunes kunnen begeven.