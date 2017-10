Politie zet zich schrap voor de zwaarste risicomatch van het jaar: 'Signalen dat Antwerp-hooligans naar Club Brugge zullen afzakken'

Zo'n honderden agenten zullen paraat staan om de veiligheid te garanderen. Dat zijn er meer dan tijdens de jongste wedstrijd tegen rivaal Anderlecht. Er is dan ook sprake van de zwaarste risicomatch van het jaar. De politie roept fans op tijdig naar het stadion te komen. Iedereen zal aan de ingang streng gefouilleerd worden.

Eerder raakte al bekend dat ruim 200 Antwerp-fans een kaartje kochten in de neutrale of thuisvakken van blauw-zwart. Club greep hierna in door de tickets terug te betalen, maar of dat volstaat moet blijken. Slechts 850 supporters zijn toegelaten in het bezoekersvak.

Elk risico op escalatie vermijden

"We krijgen signalen dat tientallen Antwerp-fans tóch van plan zijn om naar de omgeving van het Jan Breydelstadion te komen", zegt korpschef Dirk Van Nuffel in Het Laatste Nieuws. "Zij riskeren een stadionverbod en bestuurlijke aanhouding. Wij zijn in opperste paraatheid. Zeker bij provocatief gedrag zullen we niet aarzelen om in te grijpen. We willen elk risico op escalatie vermijden." Voor hooligans van beide clubs is dit een van de matchen van het jaar.