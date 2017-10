Sportpsycholoog over de talloze trainerswissels in België: "Géén langdurig effect, clubs moeten leren omgaan met de druk van fans en media"

"Studies geven aan dat er geen langdurig effect is van trainerswissels", opent mental coach in Topsport Kris Perquy bij Voetbalkrant.com. "Over een hele competitie bekeken is er geen enkel verschil zichtbaar bij clubs in een negatieve spiraal die van coach wisselden en teams die dat niet deden."

Dat zijn de naakte cijfers, want de psychologie heeft hoe dan ook een grote impact. "Als het minder goed gaat met een groep, zoekt men vaak naar iets extern", gaat Perquy verder. "Men is namelijk moe gekeken op de interne oplossingen. Dan treedt het effect van de 'verlosser' op."