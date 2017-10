Wederoptredende sterkhouder kan Genk uit het slop trekken, maar wie ruimt plaats?

De Griekse spits maakte maandagavond zijn comeback bij de beloften (dat kan u hier lezen op Voetbalkrant.com). Heuglijk nieuws dus voor Genk-coach Albert Stuivenberg. De Genkse doelpuntenproductie stokt wat dit seizoen. De Limburgers scoorden tot dusver 17 keer in de reguliere competitie. Te weinig met al dat aanvallend geweld in de box en sluipschutters uit de tweede lijn als Malinovsky en Pozuelo. Blauw-wit kan het torinstinct van Karelis dus goed gebruiken. Hij liet al 29 keer het net trillen in zijn 52 wedstrijden voor Racing Genk.

Stevige concurrentie

Het wederoptreden van de Griekse Hulk zorgt voor luxeproblemen bij Stuivenberg. Een topfitte Karelis is in principe altijd basismateriaal. Met Ally Samatta en Marcus Ingvartsen beschikt de Nederlandse oefenmeester echter al over 2 volwaardige titularissen. Door de imminente terugkeer van de 25-jarige Griek, krijgen beide aanvallers er een geduchte concurrent bij.

Stuivenberg aan zet

Door het uitblijven van resultaten experimenteerde Stuivenberg al met verschillende systemen. De laatste weken evolueerde hij naar een tweespitsensysteem. De Griekse international komt het best tot zijn recht als hij kan zwerven rond een diepe spits. Een tandem met Ingvartsen of Samatta ligt dus het meest voor de hand. Met zijn beweeglijkheid, zware linker en explosiviteit kan Karelis, afhankelijk van het spelsysteem, ook als flankspeler furore maken. Daar speelde hij ook geregeld bij Panathinaikos. We zijn benieuwd waar en hoe Stuivenberg zijn Griekse krachtpatser zal inpassen...