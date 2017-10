Club Brugge dacht deze zomer aan Belgische toptrainer, maar... "Dat was meteen uitgesloten"

In gesprek met de RTBF

bevestigt Club-CEO Vincent Mannaert dat de Belgische vicekampioen aan Francky Dury en Felice Mazzu dacht.

"Mehdi Bayat sloot meteen elke vorm van overleg uit", vertelt Mannaert. "Ver zijn we dus niet kunnen gaan. Het feit dat Mazzu een Waal is, was voor ons geen handicap. Preud'homme was dat ook en bovendien spreekt Felice een mondje Nederlands."

"Onder Leko is Engels trouwens de voertaal op training. Wat telt, is de voetbaltaal", benadrukt Mannaert.