Speler Antwerp zegt luidop wat vele fans denken: "We krijgen veel te weinig tickets"

Joeri Dequevy kijkt zelf stiekem meer uit naar wedstrijden tegen Anderlecht dan tegen Club Brugge, maar heeft ook meegekregen dat de gevoeligheden en spanningen tussen blauw-zwart en The Great Old bijzonder lang teruggaan.

Dat er fans van Antwerp probeerden in de thuisvakken plaats te nemen en tickets te kopen? Dat is eigen aan de huidige tijd, temeer het uitvak van stamnummer 1 op Jan Breydel zal uitpuilen van het volk. Omdat er simpelweg niet meer kaarten beschikbaar zijn.

"We krijgen daar gewoon te weinig tickets voor onze fans", is Joeri Dequevy daarover duidelijk. "Veel te weinig. Voor de supporters is de wedstrijd tegen Brugge speciaal. Ik hoorde de fans na een half uur tegen Essevee al zingen: "Brugge, Brugge ... Antwerp komt er aan!" Heerlijk zoiets."

