Vormer in de wolken: "Hier mogen we trots op zijn"

Het was immers een wedstrijd met heel wat duels. "Leuk toch? Lekker kleunen met die gasten", aldus een goedlachse Vormer achteraf. "Dertig op drieëndertig, jongens, fantastisch, hé", ging hij verder over de mooie reeks van Club Brugge. "Hier mogen we echt trots op zijn."

Club Brugge staat nu acht punten voor de eerste achtervolger. "Vier, hé", verduidelijkte Vormer. "We moeten doorgaan, woensdag in Genk nog eens proberen te verrassen. Het gaat heel goed."

Het was net alsof we tegen Anderlecht speelden, hier doe je het voor -Ruud Vormer