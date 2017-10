Jan Mulder is kritisch voor 'zijn' Anderlecht-fans: "Alsof je in een bibliotheek speelt, een beetje beleving mag wel!"

"Het is precies alsof je in een bibliotheek voetbalt. Een beetje meer beleving mag wel", foeterde de Nederlandse analist bij Play Sports.

Het contrast met de sfeer van woensdag in de Champions League tegen PSG was groot. "Woensdag was de sfeer helemaal anders, maar het begint bij de spelers", gaf ook Marc Degryse zijn mening over de kille ambiance in het Constant Vanden Stockstadion.

"Adrien Trebel speelde goed en was de aanjager, maar als de rest niet meegaat is het moeilijk om de fans enthousiast te krijgen."