Hard verdict na zware rellen tussen hooligans in Brugge: drie mensen zwaargewond, daarbij zelfs een politiecommissaris

Ruim een uur na de match raakten meer dan 100 hooligans slaags op de Gistelsesteenweg nabij het stadion. Ze gooiden met stenen en paaltjes, zelfs met een uitgerukt boompje.

"Daarbij raakten drie mensen zwaargewond", vertelt korpschef Dirk Van Nuffel in Het Laatste Nieuws. "Eén van de slachtoffers is een commissaris bij de federale politie." Die kreeg een baksteen in het aangezicht.

Gemoederen snel bedaard

Ruim 120 arrestaties werden verricht. Daarbij ook heel wat hooligans van ADO Den Haag en Willem II, aanhangen die 'goed bevriend' zijn met Club en Antwerp. "De zwaarste rellen zijn op een onverwacht moment uitgebroken. De ordediensten hebben alles in het werk gesteld om de gemoederen zo snel mogelijk te bedaren", aldus Van Nuffel nog.

Ook tijdens de wedstrijd probeerden de onruststokers al het bezoekersvak van Antwerp binnen te sluipen. (Dat leest u HIER)