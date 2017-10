Misschien wel gouden raad voor Teodorczyk: "Dat hij een paar weken met de beloften gaat meedoen"

Goots ziet het pessimistisch in. "Ik zag hem op tv en live tegen Antwerp", aldus de man die nooit zo'n lange droogte kende. "Ik zie het niet goedkomen met hem. "Je hebt van die periodes als spits dat alles binnengaat. En dan heb je periodes waarin niks lukt. Maar bij hem duurt dat nu toch al lang. Bijna een jaar hé, want vorig seizoen na Nieuwjaar was hij ook niet meer echt aanwezig."

Net als de rest van België was het ook onder Goots en vrienden een discussie waard. "Op Antwerp was hij ook dramatisch. Hij liep in de weg zelfs. Dat was pijnlijk! Hij is volledig zijn vertrouwen kwijt. Hij zal soms nog wel eens een doelpuntje maken, maar een spits van Anderlecht moet eigenlijk één op twee scoren."

Vertrouwen opdoen bij reserven

Goots lijkt dan ook een gouden raad voor hem te hebben. Maar of Anderlecht en Teo zelf dat zien zitten... "Als ik hem bezig zie, denk ik niet dat de situatie snel zal wijzigen. Ik denk dat het voor hem zelfs beter is om een paar weken niet te spelen bij de A-ploeg. En vertrouwen te gaan opdoen bij de reserven. Als hij daar een paar keer scoort, is hij misschien weer vertrokken."