Anderlecht-smaakmaker maakte al behoorlijk wat indruk op een van zijn ex-ploegmaats: "Ik vind hem nog scherper dan vorig jaar"

De zomeraanwinst van paars-wit scoorde al zes keer in elf competitiematchen. Ook vorig seizoen liet de Nigeriaanse aanvaller al zien wat hij in zijn mars heeft, door op zéér jeugdige leeftijd vicetopschutter te worden bij een kleine club als Eupen.

"Hij verbaast mij niet, hij maakte de juiste keuze door voor een Engelse club te kiezen en zich vervolgens nog een jaar te laten uitlenen aan een Belgische topclub", geeft Eupen-doelman Hendrik Van Crombrugge zijn visie in Sport/Voetbalmagazine.

Juiste keuze maken

"In vergelijking met vorig jaar vind ik hem scherper, en hij maakt de juiste keuzes op het juiste moment. Vorig jaar maakte hij al eens een actie wanneer het niet moest. Vergeet ook niet dat hij nog maar net twintig jaar is", aldus Van Crombrugge. "Bij ons werd ook alleen maar verwacht dat hij goals maakte. De rest, zijn defensieve taken, mocht hij wat verwaarlozen, als hij maar scoorde. Dat zal bij Anderlecht wel anders zijn."

