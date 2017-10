Jonge coach maakt indruk op ervaren Legear: "Dat is zijn geheim"

Een ervaren man als Jonathan Legear is alvast onder de indruk. "Onze trainer doet me een beetje aan Ariël Jacobs denken", aldus Legear in Het Nieuwsblad. "Hij is redelijk kalm en gaat zich niet druk maken om onbelangrijke zaken."

"Zijn geheim is dat hij de zaken simpel houdt. Hij heeft geen theorie van anderhalf uur nodig om te zeggen waar het op staat. Hij heeft zelf lang in eerste klasse gespeeld en geeft een deel van die ervaring mee. Alleen als het nodig is, maakt hij zich druk."

