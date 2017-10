Feest op Sclessin, Videodinges, Wase teneur en een Gouden Schoen voor de herfstkampioen?

TOP

Standard

En of de Rouches terug zijn. 9 op 9 in eigen huis, op een zucht van play-off 1 plots opnieuw en met vertrouwen spelend: het is opnieuw een genot om naar Sclessin af te zakken.

Tegen Waasland-Beveren ging de voet van het gaspedaal na de rust, maar de eerste 45 minuten doen het beste vermoeden. Heeft Sa Pinto de boel dan toch op scherp gekregen?

Schoentje voor Vormer?

Club Brugge is herfstkampioen in de Jupiler Pro League en daar mag het ook onder meer Ruud Vormer voor danken. Hij wordt steeds meer dé bepalende speler van blauw-zwart.

Goals, assists en uitgelokte strafschoppen? Ruud is overal. Nu al de topkandidaat voor de Gouden Schoen? Ja, toch!

Zulte Waregem

Na een 0 op 12 was er bij Essevee nooit echt paniek ontstaan en thuis tegen KV Mechelen waren er opnieuw kiemen van al het goede van het begin van het seizoen te zien bij het team.

Of hoe rustig blijven in moeilijke momenten minstens zoveel waard is of kan zijn als voor de zoveelste keer paniekvoetbal te spelen en de coach buiten te jassen.

FLOP

Videodinges

Iedereen is het er in diverse sporten en diverse landen over eens: de videoref is een absolute troef. Slechts in de Jupiler Pro League loopt het echter meer fout dan goed. Scheidsrechtersbaas Verbist probeerde het te verbloemen, maar de realiteit is pijnlijk.

Wat er afgelopen weekend opnieuw allemaal gebeurde tart stilaan de verbeelding. Er zijn nog meer discussies dan voorheen. Het moge duidelijk zijn: het systeem staat niet op punt. En dat is jammer genoeg typisch Belgisch. Ook het niveau van de arbitrage is nog niet waar het moet zijn.

Wase tristesse

Waren we vorige week nog ongelooflijk positief over de hongerigheid van de teams in het Waasland, dan was afgelopen weekend een heel ander paar mouwen.

Waasland-Beveren liet op Sclessin beter weinig zien van wat we de voorbije weken wél vaak zagen, bij Sporting Lokeren viel na het uitvallen van Overmeire ook de strijdlust helemaal weg. Werk aan de Wase winkels.

Anderlecht staat derde, maar ...

Anderlecht heeft zich de voorbije weken stilaan richting de top weten te knuffelen. Vaak heeft het wel een erg goede periode in een wedstrijd, waarin veel - zoniet alles - lukt. Die opflakkeringen zorgen voor punten en rust onder de fans.

Maar er zijn nog te vaak momenten waarop paars-wit speelt als bange wezeltjes. Vanhaezebrouck heeft het moeilijk voorlopig om dát er al bij iedereen uit te krijgen. Een leerproces dat dus nog wel eventjes kan duren.