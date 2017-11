Gemengde gevoelens bij Jankovic: "Zijn overgang naar Standard deed pijn, maar als supporter moeten we onze emotie opzij kunnen zetten"

Nadat de namen van Michel Preud'homme en Marc Brys de ronde deden om Yannick Ferrera bij KV Mechelen op te volgen maar beide heren bedankten voor de functie, werd uiteindelijk Aleksandar Jankovic de nieuwe coach van Malinwa. Niet iedereen bij de fans reageerde even enthousiast op zijn aanstelling.

"Er leefde vooral een gevoel van verbazing, aangezien hij ons vorig jaar verliet voor Standard. Dat ligt moeilijk, zo'n vertrek, het voelde een beetje aan alsof hij ons toen in de steek liet", vertelt Van Dyck in gesprek met Voetbalkrant.com

"Ik ben niet vergeten dat Jankovic de voorbereiding helemaal afwerkte vorig seizoen en dat we vijfde stonden toen hij wegging. Ik ben ervan overtuigd dat Ferrera ook goede zaken heeft gedaan. Maar de basis lag bij hem door de voorbereiding. Nu vroegen de supporters zich vooral af: Hoe kan het dat hij terugkomt?"

"Het is misschien niet zo'n slechte beslissing, aangezien hij de ploeg en de competitie kent. Mocht Preud'homme komen, daar zou niemand iets op tegen hebben. Brys bracht niet altijd spetterend voetbal bij ons, dus daar zal je ook voor-en tegenstanders bij gehad hebben.

Nu moeten we ons vooral focussen op het neerzetten van resultaten zodat we zo snel mogelijk weg geraken van die laatste plaats. Zijn overgang naar Standard deed pijn, maar als supporter moeten we onze emotie opzij kunnen zetten. Jankovic moet nu zorgen dat er met veel energie wordt gespeeld en dat de spelers hun kop ervoor leggen.

Ik twijfel niet aan de kwaliteiten van de spelers. Die mannen kunnen voetballen, alleen het vertrouwen is er niet en dat hebben ze duidelijk nodig. Vertrouwen komt meestal met resultaten. Als die volgen, zal het vertrouwen in de trainer ook wel stijgen. Vanaf nu moeten we volle bak achter hem en de spelers staan!", besluit Van Dyck.