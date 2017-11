Januzaj voelt zich na twee jaar afwezigheid bij de Duivels klaar voor de rol van Carrasco: "Ik ken die positie al van bij Anderlecht"

Januzaj dankt zijn selectie aan een sterk seizoensbegin bij Real Sociedad. Of zijn oproeping een verrassing was? "Ik was blij toen ik zag dat ik bij de selectie zat, maar ik ben voor de volle honderd procent op mijn club gefocust", zei de vleugelspeler een keer of tien.

Januzaj ruilde op z'n 22ste de Premier League in voor La Liga. "Of de Spaanse competitie me beter ligt dan de Engelse is moeilijk te zeggen. Ik hou van technisch voetbal, en Real Sociedad is een club die mooi voetbal brengt. Bovendien gelooft de coach in mij. Dat is het voornaamste."

Ik geef alles waar de coach me zet, verder denk ik niet te veel na

Bondscoach Roberto Martinez wil Januzaj testen in de rol van Yannick Carrasco. Een positie die de Kosovaarse Belg niet afschrikt. "Ik ben niet snel nerveus te krijgen. De rol van Carrasco heb ik overigens al meermaals vervuld, ook bij Sunderland."

"Ik ben al vertrouwd met die rol sinds ik bij de jeugd van Anderlecht voetbalde", aldus Januzaj. "We speelden er in een 3-4-3. Ik stond doorgaans op de 10, maar ook op links. Waar de coach me ook posteert, ik zal alles geven. Voor het overige denk ik er niet te veel over na. De rest zien we wel in de toekomst."