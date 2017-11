Nainggolan zal niet nog eens te laat komen bij de Rode Duivels: "Een wekker? Mijn ploegmaats helpen me wel wekken"

"Ik was aan het trainen toen ik het nieuws over de selectie vrijdag vernam", vertelde Nainggolan op z'n persbabbel. "Ik wilde het eerst niet geloven. Want ik dacht dat de coach zijn lijn zou doortrekken. Dan moest ik al wachten tot maart op een nieuwe kans..."

Ik dacht dat de coach zijn lijn zou doortrekken

"Uiteraard was ik heel tevreden. Naar de nationale ploeg komen is altijd mooi. Hopelijk kan ik nu goed presteren en laten zien dat ik erbij hoor."

Lachen met de situatie

De afgelopen weken werd er veel gezegd en geschreven over de niet-selecties en de relatie tussen Martinez en Nainggolan. Toch verliep de terugkeer van de middenvelder gemoedelijk. Mopjes van ploegmaats smoorde hij zelf in de kiem.

"Ik ben er direct mee beginnen lachen. Als ik er te serieus mee bezig ben, zou ik anders kunnen reageren. Ik ben iemand die graag grapt. Dat is misschien wel de reden waarom ik goed in de groep lig. Het weerzien was positief."

"Ik was al aan het checken hoe laat we moeten trainen

Te laat komen zal Nainggolan bovendien niet meer overkomen. "Ik was al aan het checken hoe laat we moeten trainen, want ik wil zeker níét te laat komen. Of ik mijn wekker bij heb? Mijn ploegmaats zullen me wel helpen wekken."