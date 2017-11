Einde verhaal voor Belgische coach in Afrika

Paul Put was sinds oktober 2016 coach bij USM Alger, waar hij nu zijn ontslag aanbood na de nederlaag in eigen huis tegen leider CS Constantine.

Alger

De coach wilde er USM Alger bovenop helpen, maar dit seizoen gaat het vooralsnog niet goed met het team dat in de lagere middenmoot is blijven dobberen.

En dus kondigde Put op een persconferentie zijn einde bij de club aan. Een dikke tien jaar geleden werd hij in België persona non grata in de zaak rond Zheyun Ye, daarna werd hij bondscoach van onder meer Gambia, Burkina Faso en Jordanië.