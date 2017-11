🎥 Vandaag wordt er een feestje gebouwd bij Club Brugge (met wat hoogtepunten)

13 november 1891, dat is de dag waarop Club Brugge KV werd opgericht. Nu 126 jaar later is de club uitgegroeid tot één van de grootste clubs uit het Belgische voetbal en is het de fiere leider in de vaderlandse competitie. Genoeg redenen dus om een feestje te bouwen in Brugge.

In die 126 jaar dat de club bestaat is ze erin geslaagd om 14 keer de Belgische landstitel en 11 keer de Belgische beker binnen te halen. Daarnaast hebben ze ook 14 keer de Belgische Supercup in de wacht gesleept.

Om nog eens terug te blikken op die rijkgevulde 126 jaar heeft Club Brugge een kort filmpje gemaakt waarin enkele hoogtepunten uit de historie van de club worden aangehaald: