Geen spoor van recordman Lukaku: "Maar dit zat eraan te komen"

Soms is het beter om een assist te geven -Nacer Chadli Deel deze quote:

"Het is geweldig voor hem", vulde Witsel aan. "Het was een kwestie van tijd, maar toch,... 31 doelpunten op amper 24-jarige leeftijd, dat is ongelooflijk. Ik hoop dat hij doorgaat en er nog veel meer scoort."

"Soms is het beter om een assist te geven, dan om een doelpunt te maken", lachte Nacer Chadli achteraf. Hij gaf Lukaku na een geweldige actie zijn recordgoal op een schoteltje.