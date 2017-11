Onverwachte Club Brugge-sterkhouder weet waaraan hij nog moet werken: "Het overkomt me ook als ik ga golfen"

Cools kan soms even 'weg zijn' op training. "Dan denk ik trager dan anders. Ik werk er hard aan met onze psycholoog. Het heeft soms met kleine dingen te maken: meer water drinken en minder suiker opnemen. En voldoende rust nemen. Toch dwalen mijn gedachten af en toe nog eens af", geeft hij toe in HLN.

Cools wil Meunier achterna, maar niet vergeleken worden met hem. En dus weet hij wat hij moet doen. "Wanneer ik ga golfen, overkomt mij hetzelfde. Soms speel ik twaalf héél goeie holes en dan ben ik zes holes met mijn hoofd helemaal elders. Vandaag zit er al veel meer een constante in mijn prestaties. Vroeger was het enorm goed of enorm slecht, terwijl mijn mindere matchen nu zelfs al meevallen."