Ivan Leko is op zijn hoede: "Hij is een van de beste voetballers van België, met cijfers van een topper"

"De interlandbreak was goed. De spelers hadden even vrij, we hebben goed getraind, ik wil nu weer de honger zien om de komende matchen te winnen. We trainden hard, maar dan worden de matchen fysiek minder zwaar."

Toch zal honger alleen niet voldoende zijn tegen Waasland-Beveren: "Ze hebben een goede ploeg en ze spelen zeker mee voor play-off 1. Morioka is een van de beste spelers in België, zijn cijfers zijn die voor een echte topper. Ik zie Waasland-Beveren graag voetballen."

