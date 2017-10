Antwerp wil op de ingeslagen weg verder gaan

Antwerp gaat in eigen huis op zoek naar zijn tweede thuiszege op rij, dit keer tegen het opnieuw sterk presterende Zulte Waregem.

Top-6

Voor beide teams een unieke mogelijkheid om de top-6 nog wat steviger in handen te nemen. The Great Old kan boven Essevee springen bij winst.

De troepen van Francky Dury willen dan weer een opsteker pakken met oog op het treffen tegen Vitesse Arnhem op donderdag in de Europa League.

