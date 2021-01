Eerste overwinning voor Vercauteren op bezoek bij AA Gent?

Franky Vercauteren staat voor het eerst langs de zijlijn bij zijn nieuwe ploeg Antwerp. Hij hoopt dat zijn ploeg ook uit quarantaine is na de on-match tegen KV Mechelen. Tegenstander deze middag is het AA Gent van succescoach Hein Vanhaezebrouck.

Antwerp kan een goede zaak doen in het klassement bij winst. Na het verlies van Anderlecht en Charleroi kan Antwerp met een overwinning naar de 3de plaats in het klassement springen. Het gaat dit wel moeten proberen te doen zonder de Portugese rechtsback/winger Aurelio Buta. Hij is geschorst nadat hij vorige week op KV Mechelen zijn 5de gele kaart van het seizoen kreeg. Tot slot met Benson, Benavente, Mbenza en Nsimba blijven liefst vier offensieve spelers thuis.

Volledige selectie: Beiranvand, Thiam, Matijas, De Laet, Seck, Batubinsika, Juklerod, Gélin, Lukaku, Hongla, De Sart, B. Verstraete, Boya, Haroun, Ampomah, Refaelov, Gerkens, Miyoshi, De Pauw, Mbokani.

AA Gent speelde vorige week een goede wedstrijd op het veld van Beerschot. Spijtig genoeg moesten de troepen van Hein Vanhaezebrouck genoegen nemen met 1 punt. Voor de wedstrijd tegen Antwerp kan AA Gent wel terug rekenen op clubtopschutter (9 doelpunten) Yaremchuk. Hij was tegen Beerschot geschorst.

Volledige selectie: Bolat, Coosemans, Roef, Ngadeu, Owusu, Yaremchuk, Bezus, Niangbo, Castro-Montes, Mohammadi, Botaka, Bukari, Hanche-Olsen, Marreh, Kums, Fortuna, Depoitre, Dorsch, Godeau, Plastun, Kleindienst, Arslanagic

