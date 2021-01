Bevestigt Beerschot na overwinning tegen Zulte Waregem of kan KV Kortrijk na een 0 op 9 aanknopen met winst?

Deze avond staan Beerschot en KV Kortrijk tegenover elkaar in de Jupiler Pro League. Beide ploegen zijn aan een mindere reeks bezig, maar Beerschot kon het voorbije weekend na acht wedstrijden wel nog eens de drie punten pakken.

Beerschot begon uitstekend aan het seizoen, maar ondertussen is de ploeg wel weggezakt naar de negende plaats in het klassement. Toch is het verschil met de nummer vier slechts vier punten. Bij Beerschot kunnen ze opnieuw rekenen op aanvaller Tissoudali, die vorige week voor het eerst kon invallen na zijn blessure die hij had opgelopen tegen Anderlecht.

Ook bij KV Kortrijk draait het de laatste weken iets minder. De Kerels hebben 0 op 9 en zijn daardoor weggezakt naar de veertiende plaats in het klassement. Nieuwkomer Palaversa (ex-KV Oostende en wordt gehuurd van Manchester City) zit voor het eerst in de selectie.

🇭🇷 Ante Palaversa x @kvkofficieel 🔴



Our number 8️⃣ is in the squad for tonight!



Let's have your welcome messages! 👇 pic.twitter.com/9bcbhtMvc6 — KV Kortrijk (@kvkofficieel) January 27, 2021

Houdt Beerschot de drie punten thuis of kan KV Kortrijk na een 0 op 9 aanknopen met een overwinning?