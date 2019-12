Hoe staat het met de langdurig geblesseerden van Anderlecht: "Hij heeft door een beweging een operatie overbodig gemaakt"

't Is niet dat de ziekenboeg van Anderlecht al leeg is. Daar zitten nog heel wat jongens in die al maanden geen veld meer gezien hebben. Frank Vercauteren verwacht ze duidelijk ook niet meteen terug. Voor de meesten wordt de stage halen zelfs al een opdracht.

Samir Nasri en Zakaria Bakkali waren afgelopen week op het trainingsveld te zien. Zij staan wel het verst, maar... "Het zal niet voor meteen zijn", schudde Vercauteren het hoofd. "De challenge is om hen mee op stage te krijgen. We zullen zien in januari, maar de bedoeling is dat de spelers die meegaan ook klaar zijn om oefenmatchen te spelen."

Voor Anthony Vanden Borre blijft dat dus ook een vraagteken. Maar wat met Nany Dimata en Andy Najar? "Najar heb ik nog niet gezien. Die heeft zijn revalidatie in de VS gedaan. Ik weet niet in welke staat hij gaat terugkomen. Als hij terug is, zullen we testen doen. Dimata staat nog steeds niet op het veld. Dat wordt dus ook een moeilijke."

En dan is er nog Pieter Gerkens, die helemaal van de radar is verdwenen nadat er hielspoor bij hem geconstateerd werd. "Er werd bij hem zelfs gesproken over een operatie, maar dat heeft hij zelf vermeden door een natuurlijke beweging. Daardoor is de operatie niet meer nodig. Voor meer uitleg moet je bij de dokter zijn. Hij is nog een tijdje out. Vijf januari (dag van vertrek op stage) zal zelfs scherp zijn."