Transferverbod voor twee clubs uit 1B, serieuze opsteker voor KV Oostende

De licentiecommissie heeft vrijdag een tussentijdse evaluatie gemaakt. Die draaide positief uit voor KV Oostende, maar voor twee clubs uit 1B was er heel wat minder goed nieuws.

“Het feit dat we onze tussentijdse licentie behalen, is een ferme opsteker voor iedereen die dag en nacht bezig is met oplossingen te zoeken in het belang van de club,” vertelde KVO-voorzitter Frank Dierckens op de clubsite.

“Het betekent ook dat er, zoals we al eerder meldden, op dit moment geen cashflowprobleem is. Iedereen kan nog steeds correct worden betaald en daarom beoordeelde de licentiecommissie ons dossier als positief. Dit betekent echter niet dat er nu al een oplossing is op lange termijn, maar ook dáár zijn er constructieve gesprekken lopende en heb ik er goede hoop op dat alles in orde komt.”

KV Oostende mag dus transfers doen in januari. Twee clubs uit 1B mogen dat niet. Het Laatste Nieuws schrijft dat Roeselare en Lokeren een negatieve beoordeling kregen en voorlopig dus geen inkomende transfers mogen doen. Dat verbod kan tijdens de maand januari wel nog worden opgeheven.